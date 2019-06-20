Общество

В Дно определят автора самого позитивного селфи

Уже завтра на стадионе «Локомотив» в городе Дно пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи России. Организаторы приглашают всех на торжественное открытие, общегородскую зарядку, футбол и концертную программу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в течение всего дня будет проходить конкурс на самое позитивное селфи. Его участником сможет стать любой желающий, независимо от пола и возраста. Автора самого позитивного фото с праздника наградит Дновский Районный культурны центр, а самое позитивное фото с «Дновцем» будет отмечено подарком от редакции районной газеты.

«Дновец» – это прежде всего наши читатели, – пояснила редактор Марина Михайлова. – Нам важно их мнение, их жизненная позиция, их настрой. Хорошее настроение всегда вдохновляет на добрые дела! Поэтому мы с большой радостью наградим автора самого позитивного фото».