Общество

Псковская трудовая инспекция консультирует по вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает: в целях обеспечения трудовых прав работников предпенсионного возраста (мужчины старше 55 лет, женщины старше 50 лет) в ГИТ проводится консультирование по вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской трудовой инспекции.

Проконсультироваться можно непосредственно в Инспекции труда по адресу: г.Псков, ул. Новоселов, д.11а или по телефонам 8 8112 51-00-07, 8 8112 51-00-12, 8 8112 51-00-13, 8 8112 51-00-14, 8 8112 51-00-20.

Консультирование осуществляется в часы работы ГИТ: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Кроме того, можно направить в Госинспекцию труда вопрос об обеспечении трудовых прав работников предпенсионного возраста в письменном виде почтой либо электронной почтой.