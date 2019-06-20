Общество

Псковский районный суд ограничил нерадивых родителей в правах

Псковским районным судом вынесено решение об ограничении родительских прав двух жителей Псковского района (отца и матери несовершеннолетнего ребенка), которые уклонились от воспитания своей несовершеннолетней дочери. В настоящее время решение суда вступило в законную силу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В соответствии с частью 2 статьи 73 Семейного кодекса Российской Федерации ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав.

В ходе судебных заседаний установлено, что мать и отец жизнью, развитием и здоровьем своей несовершеннолетней дочери не интересовались.

Из материалов дела следует, что ответчики устранились от воспитания и материального содержания своего несовершеннолетнего ребенка, попытки поддерживать связь, даже в телефонном режиме не предпринимали, развитием ребенка не интересовались.

Более того, ответчики не создали условия для совместного проживания с дочерью, в настоящее время проживают отдельно от ребенка.

По результатам рассмотрения гражданского дела участвующий в рассмотрении дела прокурор поддержал требования истца, посчитав их обоснованными и заявленными в интересах несовершеннолетнего ребенка.

Необходимо отметить, что ограничение в родительских правах является промежуточной мерой воздействия, предоставляющей возможность родителю для изменения своего поведения.