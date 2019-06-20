Общество

Законопроект о патриотическом воспитании Олега Брячака не нашел поддержки у депутатов регионального парламента

Законодательная инициатива Олега Брячака о патриотическом воспитании не нашел поддержки у депутатов Псковского областного Собрания, поскольку правовые управления администрации региона и регионального парламента, а также прокуратура Псковской области дали на этот законопроект отрицательное заключение. В ведомствах посчитали, что данный закон не принесет ничего нового для региона в случае принятия, и депутаты с этой точкой зрения согласились. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 28 июня, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Выступая с докладом по законопроекту депутат Псковской гордумы Олег Брячак отметил, что был удивлен, что сегодня закона о патриотическом воспитании в Псковской области до сих пор не принято.

«Все мы прекрасно понимаем значение слова «патриотизм», особенно в тех непростых условиях, в которых сегодня находится наша страна. Особенно важно направление патриотического воспитания. Предложенный законопроект систематизирует работу различных государственных учреждений, прежде всего, культурных и образовательных по направлению патриотического воспитания», - пояснил автор документа.

Олег Брячак подчеркнул, что законопроект не потребует дополнительного финансирования из бюджет, и что он был единогласного поддержан депутатами Псковской городской Думы, в том числе, из числа фракции «Единая Россия».

Депутат регионального парламента Дмитрий Михайлов высказался в поддержку законопроекта, отметив, что он будет популяризовать патриотическое воспитание. Положительно оценила законодательную инициативу и депутат-справедливоросс Наталья Тудакова.

Однако начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова сообщила, что ее ведомство выдало отрицательное заключение по обсуждаемому проекту закона. «Мы не против принятия закона о патриотическом воспитании. Но в предложенном варианте он ничего не меняет и не устанавливает никаких новых положений. Финансовая поддержка по этому направлению и так оказывается. Уже созданы органы, которые работают по этому направлению, и созданы регламенты. Мы же не хотим принять закон только для того, чтобы он был?», - прокомментировала она.

Председатель парламентского комитета Викторов Антонов обратил внимание, что перед внесением в заксобрание проект закона нужно было согласовать в профильных ведомствах и комитетах. Это, по его мнению, позволило бы избежать ошибок.

В правовом управлении псковского областного Собрания тоже дали законопроекту отрицательное заключение, пояснив, что в законе 174-ОЗ уже и так разграничены полномочия, в том числе, и по обсуждаемому направлению.

Отрицательное заключение на тех же основаниях дала и прокуратура Псковской области.