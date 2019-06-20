Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхо города» о «псковской» Ганзе

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхо города», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

В центре внимания ведущих Любови Кузнецовой и Артема Татаренко - первые оценки стартовавших в Пскове Международных Ганзейских дней Нового времени.

Ведущие будут рады услышать мнение радиослушателей, что им нравится, а что не устраивает, куда они собираются пойти и что хотели бы порекомендовать властям по усовершенствованию праздника.

Звоните по телефону прямого эфира – 56-73-72.

Трансляция завершена.