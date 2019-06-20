Общество

Псковским депутатам придется прервать парламентские каникулы для изменения порядка определения прожиточного минимума

В Псковской области изменится порядок установления величины прожиточного минимума. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 28 июня, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Председатель регионального комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников пояснил, что в закон «О порядке установления величины прожиточного минимума в Псковской области» необходимо внести изменения в целях приведения законодательства области, в соответствие с федеральным законодательством.

Проектом закона области предусматривается, что величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии будет устанавливаться законом области и доводиться до сведения отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области в срок не позднее 15 сентября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она установлена.

«Принципиальный момент - меняется порядок определения потребительской корзины. Теперь это предписывается делать на основе постановления правительства, которое пока не принято, хотя обсуждение соответствующего законопроекта уже завершилось. Правила определения величины прожиточного минимума пенсионера правительство Российской Федерации планирует утвердить в июне месяце 2019 года», - сообщили Сергей Аржаников.

Таким образом, в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства до 15 сентября 2019 года должен быть разработан и принят закон области, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2020 год.

Поэтому в начале сентября или в конце августа будет необходимо провести сессию Псковского областного парламента, несмотря на парламентские каникулы, чтобы установить прожиточный минимум вовремя.