Общество

В Пскове двух женщин будут судить за сделку в отношении новорожденного ребенка

Следственным отделом по городу Псков следственного управления Следственного комитета России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней роженицы из Пскова и ее 47-летней подельницы Вологды, которая забрала себе новорожденного ребенка. Обе женщины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, по версии следствия, 1 декабря 2018 года псковичка, выписавшись из ГБУЗ Псковской области «Псковский перинатальный центр» с новорожденным ребенком женского пола, безвозмездно передала девочку вологжанке, с которой предварительно договорилась о сделке через переписку в сети интернет.

В результате тесного взаимодействия с оперативными подразделениями УМВД России по Псковской области и коллегами из следственного управления СК России по Вологодской области участники незаконной сделки были изобличены и арестованы, а ребенок передан в медицинское учреждение.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.