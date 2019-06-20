Общество

Псковское областное Собрание депутатов обратится к главе правительства РФ с просьбой увеличить субсидии на предоставление жилья детям-сиротам

Псковское областное Собрание депутатов обратится к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть возможность увеличения для Псковской области субсидии из федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в поддержку такого обращения сегодня, 28 июня, парламентарии единогласно проголосовали на заседании комитета по труду и социальной политике.

В письме говорится, что проблема обеспечения благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее - дети-сироты и лица из их числа) является для Псковской области одной из самых острых и актуальных социальных проблем.

В регионе в списке детей-сирот и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, состоит 2371 человек, из них в возрасте от 18 лет и старше - 1717 человек.

В областном бюджете на предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа на 2019 год предусмотрены средства в объеме 170 307,4 тыс. рублей, в том числе 72 567,3 тыс. рублей - субсидия из федерального бюджета, 97 740,1 тыс. рублей - средства областного бюджета. На данные ассигнования планируется приобрести 162 жилых помещения.

«Ежегодно в нашем регионе более 200 детей-сирот достигают возраста 18 лет и им должно быть предоставлено благоустроенное жилое помещение. Количество очередников с каждым годом увеличивается, время ожидания квартиры возрастает. Для стабилизации ситуации необходимо ежегодно обеспечивать жильем не менее 250 человек. Для обеспечения такого количества детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями в 2020 году потребуется 288 123,0 тыс. рублей», - указано в письме.

При этом уточняется, что госдолг Псковской области в настоящее время достиг предельного значения, что не позволяет увеличивать дефицит областного бюджета, поэтому решение вопроса по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа без финансовой поддержки из федерального бюджета крайне затруднительно.