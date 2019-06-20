В Пскове пройдет мастер-класс по граффити «Навстречу Ганзе»

29 июня в 12 часов в Детском парке города Пскова состоится общественная акция «Навстречу Ганзе» - мастер-класс по граффити для юных художников.
Социальный проект представляет инициативная группа школьников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Л.М. Поземского» города Пскова и художников «Арт-микс: доброе православное граффити» города Печоры. Автор эскиза - ученик 9 «А» класса Александр Горелов.
Главная цель проекта - ярко рассказать всем, в первую очередь детям, о великой самобытной истории древнего города.