Общество

В четвертый раз дновцы участвуют в конкурсе на лучшее поселение

В этом году в четвертый раз в нашем регионе проходит конкурс «Лучшее поселение Псковской области». Создан он был для того, чтобы органы местного самоуправления более эффективно работали над улучшением социально-экономического положения на местах.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в администрации Дновского района, все эти годы от поселений района в конкурсную комиссию поступали заявки с проектами.

«К сожалению, пока в этом конкурсе удача не улыбнулась нам, – прокомментировала ситуацию заместитель главы администрации Дновского района Марина Карпова. – Но мы не теряем надежды. В этом году предлагаем объемную, содержательную и красочную заявку в номинации «Территория культуры». Мы считаем, что сельское поселение «Искровская волость» достойный кандидат на победу в этом конкурсе».

Напомним, конкурс предполагает три номинации: «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры». Проводится он с 1 июня по 1 октября на территории всей Псковской области.