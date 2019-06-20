Общество

Фестиваль реконструкторов «Псковская Ганза» развернулся на набережных Псковы и Великой. ФОТО

Фестиваль клубов исторической реконструкции «Псковская Ганза» открылся сегодня, 28 июня, в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, фестиваль развернулся на двух площадках - на берегу реки Псковы, рядом с церковью Богоявления с Запсковья, и на набережной реки Великой от башни Плоской до башни Кутекрома.

На набережной Псковы установлены лагеря 20 клубов исторической реконструкции, преимущественно российских. Некоторые участники фестиваля только приехали и находятся в процессе установки своих палаток.

При входе на фестивальную площадку расположились торговцы. Они предлагают посетителям хлебный квас, мед, пчелиный воск, старинные настольные игры, изделия из кожи и дерева, украшения, сделанные по копиям тех, что были найдены на раскопках.

Чуть дальше оборудована небольшая фотозона.

Ближе к реке установлена экспозиция брони древнерусских воинов и поместных дворян.

На этой фестивальной площадки гости смогут подкрепиться средневековой едой, к примеру, кашей из чечевицы, и попробовать пряное вино, приготовленное по старинным рецептам.

Между тем, на второй площадке фестиваля «Псковская набережная» - на набережной реки Великой - развернулся исторический лагерь «Начало Пскова», где лучшие клубы реконструкторов воссоздают повседневную жизнь древнего города. Здесь можно увидеть шатер боярина, подготовиться к военному походу, поупражняться в метании копья.

В исторических шатрах проходят бесплатные мастер-классы, в том числе по кожевенному делу, прядению на веретене, плетению поясов из шерстяных нитей.

Здесь же реконструкторы готовы обучить гостей Ганзы грамоте, письму и счету, средневековым играм, а также рассказать о средневековом рыболовстве.

На Великой, неподалеку от места слияния с Псковой, можно увидеть деревянный пирс и средневековые ладьи.

Они будут участвовать в интерактивной программе: судна будут отплывать и прибывать к берегу, а реконструкторы - обыгрывать сцены встречи. Псковичам и гостям города предложат поучаствовать в интерактивной игре «Паруса Ганзы».

Напомним, что организаторами Международного фестиваля средневековой культуры «Псковская Ганза» выступают администрация Псковской области, Российское военно-историческое общество, администрация города Пскова, музей-заповедник «Изборск».