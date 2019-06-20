Общество

В Санкт-Петербурге работает годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром»

Сегодня в Санкт-Петербурге начало работу годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром». В собрании лично, через своих представителей и заочно принимают участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На 3 июня список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, содержит 472 162 счета с общим количеством акций 23 468 757 524 штуки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

По решению Совета директоров ПАО «Газпром» Председателем собрания утвержден Председатель Совета директоров ПАО «Газпром», специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков. В работе собрания принимают участие члены Совета директоров

ПАО «Газпром»: Алексей Миллер, Андрей Акимов, Тимур Кулибаев, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Владимир Мау, Дмитрий Патрушев, Михаил Середа.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

— утверждение годового отчета Общества;

— утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

— утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;

— о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

— утверждение аудитора Общества;

— о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;

— о выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;

— о внесении изменений в Устав ПАО «Газпром»;

— о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров

ПАО «Газпром»;

— о внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»;

— о внесении изменений в Положение о Правлении ПАО «Газпром»;

— о признании Порядка выплаты дивидендов ОАО «Газпром» утратившим силу;

— избрание членов Совета директоров Общества;

— избрание членов Ревизионной комиссии Общества.