АО «Псковэнергосбыт» будет управлять спросом на электроэнергию

АО «Системный оператор Единой энергетической системы» провело первый отбор агрегаторов, управляющих режимом потребления розничных потребителей. Со всей территории России 29 энергетических компаний подали заявки на участие в пилотном проекте в качестве агрегаторов управления спросом. По итогам процедуры были отобраны заявки 20 компаний, среди которых АО «Псковэнергосбыт» заняло 1 место. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.
Модель управления спросом заключается в снижении потребителями электрической энергии своих нагрузок в определенные Системным оператором два или четыре часа в рабочие дни не более пяти раз в месяц, за что они будут получать вознаграждение от АО «Псковэнергосбыт» на основании заключенного договора оказания услуг по изменению нагрузки. Тем самым, модель даст возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - потребителям розничного рынка электроэнергии участвовать в ценозависимом снижении потребления.
Пилотный отбор агрегаторов проводится пока ежеквартально, начиная с III квартала 2019 года. Многие потребители как на территории Псковской области, так и на территории всего Северо-Западного региона выразили готовность участвовать в пилотном проекте с АО «Псковэнергосбыт». Учитывая сильно ограниченный в рамках пилотного проекта объем спроса на данную услугу со стороны Системного оператора на 3 квартал 2019 года (всего 50 МВт на всю Россию) для заключения договоров с АО «Псковэнергосбыт» были отобраны, в частности, следующие наиболее активные потребители:
- Плюсский перерабатывающий комбинат (ООО «ДИАВАБ») (переработка пластиковых отходов, производство изделий из пластика);
- ООО «Известпром» (добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня; производство негашеной, гашеной и гидравлической извести, цемента, гипса);
- ООО «Лиман» (производство чугуна, стали и ферросплавов).
АО «Псковэнергосбыт» заинтересовано в дальнейшем привлечении к участию в пилотном проекте на 4 квартал 2019 года и далее еще большего количества участников – потребителей электрической энергии. Единственное техническое требование к потенциальным участникам – наличие интервального (почасового) учета объемов потребленной электрической энергии.
Если организация как потребитель выполняет технические требования, интересуется тем, как снизить свои затраты на энергоснабжение и на собственном опыте отработать новейшие технологии управления спросом на электроэнергию, то необходимо обратиться в АО «Псковэнергосбыт». Подробности можно узнать по тел. (8112)597-920.