Общество

Синоптики предупреждают жителей Псковской области о трехчасовом усилении ветра

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 июня в 12.35 получено предупреждение о неблагоприятном природном явлении: «В ближайшие 3 часа по Псковской области ожидается усиление СЗ ветра, порывы 15-17 м/сек».

Рекомендации для населения при сильном ветре:

1) уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна;

2) Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

3) Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

4) Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Напоминаем, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».