Общество

Почти 80 тысяч тысяч звонков поступило на «горячую линию» псковского регоператора по обращению с ТКО

С января по сегодняшний день на «горячую линию» по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами компании ООО «Экопром» поступило 78 000 звонков. Об этом рассказал Псковской Ленте Новостей директор компании Сергей Пайст. Операторы принимают от 500 до 1 500 звонок в день.

«На телефонах у нас работают всего два оператора, - рассказал Сергей Пайст. – Часть звонков обрабатывают менеджеры. Физически получается обработать около 200-300 звонков в день. Однако мы предпринимаем шаги, направленные на то, чтобы количество обращений снижалось. Для этого, к примеру, печатаем полезную информацию на обратной стороне квитанции, даем разъяснения в нашей группе в ВКонтакте.

Из каждых двадцати звонков, которые поступают на «горячую линию», около восемнадцати - от жителей региона. Чаще всего их интересуют следующие вопросы: как образовался долг, если оплата производится своевременно (9 из 20 звонков), почему в квитанции выставлены некорректные данные по численности проживающих в квартире (5 из 20 звонков). В четырех случаях из двадцати поступают вопросы от жителей районов по квитанциям.

Напомним, что операторы записывают контактные данные обратившегося и при необходимости перезванивают обратившемуся с ответом на его вопрос.

Позвонить можно по +7 (811) 220-19-21 или лично прийти в клиентский офис регионального оператора по адресу: г. Псков, ул. Л. Толстого, 3 с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00). Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.