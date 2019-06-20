Общество

Представитель правительства Германии призвал участников Ганзейского форума «Путь навстречу» работать над упрощением визового режима

Развивать приграничное сотрудничество и работать над облегчением визового режима между странами ЕС и Россией призвал в рамках Ганзейский форума «Путь навстречу» координатор по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнерства» от федерального правительства Германии Дирк Визе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Слоган сегодняшней конференции – «Путь навстречу» - это важная основа, на которой зиждется взаимопонимание между людьми. Давайте укреплять молодежный обмен между нашими странами, укреплять связи между гражданскими обществами, развивать приграничное сотрудничество, работать над облегчением визового режима. Вместе нам, возможно, удастся добиться того, что вопрос виз будет и вовсе снят», - сказал он в своем выступлении.

Дирк Визе также отметил, что важный сигнал для Евросоюза – что Россия остается в Совете Европы. «Это действительно важное событие», - подчеркнул он.

В завершении своего выступления Дирк Визе пригласил всех на 40-е Ганзейские дни, которые продут в Германии, в городе Брелоне.