Общество

Сегодня в Псковском филиале академии ФСИН выпускникам вручили дипломы

Сегодня в Псковском филиале Академии ФСИН России состоялись торжественные мероприятия, на которых выпускникам вуза были выручены дипломы о высшем образовании и объявлен приказ о присвоении очередного специального звания «лейтенант внутренней службы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Церемония вручения дипломов проходила с участием представителей высших звеньев законодательной и исполнительной власти Псковской области и города Пскова, силовых ведомств региона, представителей общественности и духовенства.

Дипломы с отличием выпускникам вручал руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

Выпускников поздравили вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, заместитель главы Псковского района Геннадий Ранцев, начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь, представители силовых ведомств региона и духовенства.

Руководители властей Псковской области и города Пскова отметили, что филиал Академии занимает достойное место в системе образования региона; выпускники образовательной организации чрезвычайно востребованы благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к службе.

Начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин выразил признательность властям региона и города Пскова за всестороннюю поддержку, которую они оказывают образовательной организации.

Настоятель храма Александра Невского в Пскове протоиерей Олег Тэор совершил окропление святой водой и благословение, после чего выступили взвод почетного караула курсантов и спортсмены Псковского филиала академии, а вчерашние курсанты исполнили лейтенантский вальс.

Выпускники по сложившейся традиции, выпустили в небо белых голубей и, проходя торжественным строем, подбросили вверх монеты.