Общество

Псковские депутаты поддержали новые положения федерального закона в сфере волонтерства и добровольчества

Члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания рассмотрели и поддержали проект закона «О внесении изменения в статью 26 Закона области «О системе органов исполнительной власти Псковской области», отражающий новые положения федерального законодательства в сфере волонтерства и добровольчества. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного собрания, заседание, на которой рассматривался этот вопрос, состоялось 28 июня.

«В рамках поручения президента перед органами государственной власти стоят очень серьезные задачи по поддержке волонтерского движения, и без этого закона будет затруднительно это осуществлять», - обратилась к депутатам с просьбой поддержать законопроект начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

«Мы много лет в повседневном обиходе даже не имели таких слов, как волонтерство и добровольчество, - прокомментировал тему председатель комитета Виктор Антонов, на протяжении более 10 лет возглавлявший псковское отделение Детского фонда. - Раньше благотворительные поступления в Детский фонд от российских граждан насчитывали 5 - 7 процентов, остальное было от западных партнеров. Сегодня это уже 50 процентов. Волонтерское движение в России ширится».

Кроме того, члены комитета поддержали законопроект об установлении за счет средств областного бюджета ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями здоровья и поправки в закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Псковской области», приводящие документ в соответствие с федеральным законодательством.