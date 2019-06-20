Общество

Псковский Красный Крест посетила немецкая делегация из города Нойса

В рамках рабочего визита Псковский Красный Крест посетила делегация из немецкого города Нойса. Гостей из Германии встречал председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Пётр Василевский, который рассказал немецкой делегации о многолетней деятельности Красного Креста, в том числе о работе с пожилыми людьми.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском Красном Кресте, делегацию с немецкой стороны возглавлял Вольфганг Шпангенбергер, директор реальной школы Нойс - Хольцхайм, председатель общества содействия развитию связей между породненными городами Нойс и Псков, который передал Псковскому Красному Кресту благотворительное пожертвование на развитие мини-кафе Красного Креста, ставшее любимым местом встреч для пожилых людей. Об этом немецким гостям рассказали присутствующие на встрече подопечные Службы ухода Красного креста - Клавдия Юхина, Анастасия Офицерова и Валентина Растворова. Затем члены делегации, представляющие отделение Немецкого Красного Креста в городе Нойсе, посетили на дому Валентину Станкевич, бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистских концлагерей, опекаемую Псковским Красным Крестом.

Визит немецкой делегации стал ещё одной ступенью в развитии партнерских отношений Псковского Красного Креста с Обществом содействия развитию связей между породненными городами Псков и Нойс и отделением Немецкого Красного Креста в городе Нойсе.