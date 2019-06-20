Общество

Профессиональным бегунам негде заниматься и готовиться к соревнованиям в Пскове

Профессиональным бегунам негде заниматься и готовиться к соревнованиям в Пскове. Такую позицию высказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров в интервью корреспонденту «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя темпы строительства стадиона «Машиностроитель».

«Так как я регулярно занимаюсь спортом, в частности, бегом, то для меня и для большинства любителей бега стадион "Машиностроитель" был самой главной площадкой, где мы могли провести свои беговые тренировки. Огромное преимущество этого стадиона заключалось в том, что там была прорезиненная дорожка. Одно дело когда ты бегаешь по асфальту, другое — когда ты бегаешь по специальной дорожке, так сохраняются суставы и ноги не болят. Это очень большой плюс», - рассказал Сергей Елизаров.

Он очень надеется, что стадион все-таки заработает. «Хотелось бы, чтобы подрядчики уложились в графики, которые запланированы. Сейчас нам приходится тренироваться на стадионе "Электрон". На данный момент стадион, к сожалению, не предназначен к тому, чтобы проводить там ежедневные тренировки. Сейчас там все превратилось просто в поле, никакой дорожки нет. Нам приходится бегать по земле, пыли очень много», - поделился Сергей Елизаров.

Он рассказал о том, что буквально недавно проводил тренировку, где собралось более 10 бегунов с района. «Представьте ситуацию, все бегут в одном темпе, пыль стоит столбом. Мы - люди, которые занимаются профессионально, мы готовимся к соревнованиям, у нас профессиональная экипировка, кроссовки стоят достаточно дорого. Каждый раз придя домой, мы их моем, а ноги настолько грязные, что это просто невозможно. Бегать по асфальту тоже сложно, это микротравмы и плохо сказывается на общем физическом состоянии. Поэтому мы очень надеемся, что наш любимый стадион машиностроитель реконструируют и всем будет благо», - заключил Сергей Елизаров.