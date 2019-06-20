Общество

Создается впечатление, что стадион «Машиностроитель» растет на глазах - Алексей Севастьянов

«Если мы не будем сбрасывать темп строительства, то есть вероятность успеть сдать стадион «Машиностроитель» в срок», - такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, комментируя ход строительства стадиона корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«То, что власти запросили дополнительно 500 млн рублей на строительство следующей очереди — весьма обосновано», - заявил депутат и добавил, что все замечания учтены. Стадион должен быть весьма работоспособным, а также соответствовать всем требованиям.

При этом Алексей Севастьянов высказал опасения, чтобы при соблюдении всех темпов строительства не растеряли качество: «Не хотелось бы, чтобы после сдачи стадиона что-то начало отламываться и разваливаться». Процесс строительства, по его словам, выстроен правильно, уже сделан большой объем работ. «Создается впечатление, что стадион растет на глазах», - заявил депутат.