Общество

Новый стадион благоприятно повлияет на развитие спорта в регионе - Иван Штылин

Очень важно, чтобы стадион «Машиностроитель» был построен качественно и служил долгое время. Такое мнение высказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области Иван Штылин, комментируя корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове ход строительства стадиона «Машиностроитель».

Иван Штылин выразил надежду, что заново отстроенный стадион благоприятно повлияет на развитие спорта в регионе. «Не хотелось бы, чтобы было, как в поговорке «поспешишь — людей насмешишь»», - прокомментировал председатель спорткомитета.

Он также подчеркнул важность того, чтобы в результате работ, которые проводились с соблюдением всех необходимых строительных регламентов, на выходе мы получили тот объект, который станет «лицом» города и всей Псковской области.