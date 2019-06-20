Общество

В Полистовском заповеднике прошел пленэр для учащихся художественных школ Бежаницкого и Локнянского районов

В Полистовском заповеднике прошел пленэр для учащихся художественных школ Бежаницкого и Локнянского районов. Идея провести подобный творческий выезд у сотрудников заповедника возникла уже давно, ведь мир болот очень живописен – разноцветные сфагновые мхи, причудливые сосны, цветущие северные орхидеи - пальчатокоренники, маленькая хищница росянка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, в течение двух дней, 25 и 26 июня, ребята и их наставники знакомились с миром верхового болота, стараясь запечатлеть его красоту и настроение в своих работах. На экскурсии «Плавницкое болото» участники пленэра узнали много нового о природе заповедного края, что помогло им настроиться на продуктивную творческую работу.

За прошедшие дни ребята подготовили эскизы и зарисовки, которые в ближайшее время будут доработаны. По итогам пленэра пройдет выставка детских художественных работ.

Возможно, подобные творческие выезды станут регулярными не только для юных художников, но и взрослых любителей рисования.