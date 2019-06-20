Общество

Делегаты Молодой Ганзы побывали на мастер-классах в производственно-интеграционных мастерских им. В.П.Шмитца

Сегодня делегаты Молодой Ганзы побывали на мастер-классах и познакомились с деятельностью производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им В.П. Шмитца. Для делегатов провели экскурсию по мастерским, рассказали о преимуществах и достижениях проекта. Отметим, в этом году производственно-интеграционные мастерские отмечают свой юбилей – 20 лет. Проект существует для реабилитации социальной и профессиональной деятельности людей с ограниченными возможностями умственного и (или) физического здоровья, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПГМЦ.

Мастер-классы прошли по нескольким направлениям. Так, делегаты научились своими руками делать экологически чистые пакеты из крафта, изготовили фигурку барса - одного из символов Пскова. По итогам каждый из участников мастер-классов увезет с собой псковский сувенир, сделанный своими руками.