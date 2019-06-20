Общество

На 28 железнодорожных станциях Псковской области не проведена оценка антитеррористической защищенности

Псковской транспортной прокуратурой на поднадзорных объектах железнодорожного транспорта проведена проверка исполнения законодательства в сфере транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, по результатам проверки установлено, что обязанность по проведению дополнительной оценки уязвимости 28 объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожных станций) до настоящего времени не проведена.

Указанные факты противоречат требованиям законодательства о транспортной безопасности.

Поскольку транспортный комплекс представляет собой сложноорганизованную систему, защита его от возможных посягательств террористического характера должна носить системный характер.

С целью обязать ОАО «РЖД» устранить нарушения закона Псковской транспортной прокуратурой в суд направлены исковые заявления.

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находится под контролем.