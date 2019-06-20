Общество

В Псковской области упразднили пять районных судов

С 28 июня в Псковской области прекратили свою деятельность пять районных судов: Плюсский, Новоржевский, Куньинский, Локнянский и Палкинский. Об этом сообщается на сайте регионального управления судебного департамента.

Уточняется, что в районах, где произошло упразднение судов, образованы постоянные судебные присутствия в составе соответствующих районных судов Псковской области. Так, в составе Стругокрасненского районного суда образовано постоянное судебное присутствие в Плюссе, в составе Пушкиногорского районного суда - в Новоржеве, в составе Великолукского районного суда - в Кунье, в составе Бежаницкого районного суда - в Локне, в составе Печорского районного суда - в Палкино.

В управлении судебного департамента в Псковской области заверили, что в связи с упразднением пяти районных судов ведомство провело все организационно-штатные мероприятия и в полном объеме выполнило все материальные, технические, организационные мероприятия для начала работы укрупненных районных судов.