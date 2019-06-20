Общество

Псковские дети-сироты смогут получать жилье по месту жительства

На заседании парламентского комитета по труду и социальной политике депутаты рассмотрели поправки в областной закон о предоставлении жилья детям-сиротам, продиктованные новыми федеральными положениями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Председатель Комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян назвал предлагаемые изменения существенными. Специалист обратил внимание, что дети-сироты смогут получать жилье не только по месту рождения, но и по месту жительства.

«Родился в Кунье, а живет в Печорском районе - значит, передаем средства в муниципалитет, и покупается жилье в Печорском районе», - ответил на уточняющий вопрос депутата Андрея Ставрунова председатель комитета по соцзащите.

Депутат Ирина Богачева поинтересовалась ситуацией с очередниками. По словам Армена Мнацаканяна, в 2019 году квартиры получат 167 детей-сирот, при этом 70 аукционов уже проведено. «Это неплохой показатель, но надо бы 200 квартир в год, - добавил Армен Мнацаканян. - Ребенку 18 лет исполняется, и мы должны обеспечить его жильем, но мы эту норму не выполняем. Общая очередь сейчас порядка двух тысяч человек».

Председатель комитета Виктор Антонов напомнил, что еще 5 лет назад дети-сироты вообще не обеспечивались государством бесплатным жильем, поэтому и возникла такая большая очередь.

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Депутаты рекомендовали к принятию предложенный законопроект, а в качестве меры по сокращению очереди подготовили обращение в правительство об увеличении для Псковской области субсидии из федерального бюджета на представление жилых помещений детям-сиротам - депутатский корпус рассмотрит документ на предстоящей сессии.