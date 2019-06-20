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Общество

В Идрицкой исправительной колонии выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства

29.06.2019 15:12|ПсковКомментариев: 0

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области в ходе проведения проверки в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области выявлены нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства и федерального закона от 03.12.2008 № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации».

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, федеральным законодательством определено, что в Российской Федерации государственная геномная регистрация проводится в целях идентификации личности человека. Обязательной государственной геномной регистрации подлежат лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Непосредственно на администрацию исправительного учреждения законом возложена обязанность по получению биологического материала осужденных и последующему направлению его на исследование в целях получения геномной информации.

В результате несогласованных действий между администрацией ФКУ ИК-3 и сотрудниками медицинской части в истекшем периоде 2019 года из исправительного учреждения был освобожден осужденный без проведения геномной регистрации. 

В связи с выявленными нарушения федерального законодательства в адрес начальника УФСИН России по Псковской области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Результаты служебной проверки отменены, проведена новая проверка, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей
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