Общество

Псковская таможня нарушила порядок рассмотрения обращений граждан

Псковская транспортная прокуратура провела соблюдение должностными лицами Псковской таможни законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан и организаций в органы государственной власти Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самой прокуратуре.

В ходе проверки выявлены нарушения должностными лицами Псковской таможни требований пункта 4 статьи 10 федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и пункта 36 «Порядка работы с обращениями граждан в ФТС России и таможенных органах Российской Федерации». Так, Псковская таможня не направила ответ на обращение главы администрации Себежского района Псковской области в письменной форме почтовым отправлением или по адресу электронной почты в установленные законом сроки.

В ведомстве добавили, что Псковским транспортным прокурором начальнику Псковской таможни внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируется.