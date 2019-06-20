Общество

Псковская полиция набирает сотрудников

В УМВД России по Пскову требуются кандидаты для замещения должностей полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, соискатели не должны быть старше 35 лет, иметь образование не ниже среднего общего, быть годными по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

В ведомстве добавили, что ожидающая сотрудника заработная плата - от 24 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск - от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Обращаться следует по адресу: Псков, улица Новгородская, 7, кабинет № 32. Телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).