Общество

На «Дновский рынок» инспекторы наложили штраф

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности МУП «Дновский рынок». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве. В ходе совместной с прокуратурой Псковской области проверки соблюдения трудового законодательства, установлено, что работники «Дновского рынка» не ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда на рабочих местах, в трудовые договоры с работниками не включены обязательные условия, не соблюден интервал между выплатами заработной платы. Выдано предписание об устранении нарушений. Наложен штраф.