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Общество

ПЛН-ТВ: Как прошла Ганза?

30.06.2019 20:41|ПсковКомментариев: 0

В Пскове завершаются ХХХIX Международные Ганзейские дни, десятки тысяч местных жителей и гостей города в течение четырех дней наслаждались атмосферой праздника. Мы решили узнать, как они оценивают псковскую Ганзу.

Теги: #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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