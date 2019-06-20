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Общество

Псковская трудовая инспекция перечислила требования к действительным трудовым договорам

30.06.2019 20:59|ПсковКомментариев: 0

Государственная инспекция труда в Псковской области напомнила работникам и работодателям о необходимости заключения трудового договора при оформлении трудовых отношений. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве, согласно статье 56 ТК РФ, трудовой договор - соглашение между работодателем и работником.

Источник: pixabay.com

В соответствии с этим документом работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и другими нормативными актами, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. А работник, со своей стороны, обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя.

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора остается у работника, другой хранится у работодателя. Факт получения экземпляра трудового договора работником удостоверяется подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе по поручению работодателя, либо его законного представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (статья 67 ТК РФ). Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет (статья 63 ТК РФ). Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.

В трудовом договоре указываются:

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших трудовой договор;

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии ТК РФ;

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

- режим рабочего времени и времени отдыха;

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);

- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами;

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством (Статья 57 ТК РФ).

Трудовые договоры могут заключаться:

1) на неопределенный срок;

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок (статья 58 ТК РФ).

В соответствии со статьей 64 ТК РФ, запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Обратиться за защитой трудовых прав вы можете в Государственную инспекцию труда в Псковской области. По телефонам 51-00-07, 51-00-12, 51-00-13, 51-00-14, 51-00-20 можно получить устную консультацию как работникам, так и работодателям. Государственные инспекторы труда ежедневно (кроме выходных) ведут личный прием граждан и предоставляют бесплатные консультации по вопросам соблюдения трудового законодательства по адресу инспекции: Псков, улица Новоселов, 11а.

Теги: #ТК РФ #трудовое законодательство #трудоустройство #трудовая инспекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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