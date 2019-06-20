Общество

В Псково-Печерский монастырь приехала звезда популярных российских сериалов

Российская театральная и киноактриса Елена Захарова, получившая популярность после ряда ролей в запомнившихся зрителям фильмах и сериалах «Кадетство», «Простые истины», «Путейцы», «Дальнобойщики» и других, - побывала в Псково-Печерском монастыре. Актриса поделилась своими впечатлениями о поездке на своей странице в соцсети «Instagram».

Источник: «Instagram» актрисы

«Вот и сбылась моя мечта посетить Свято-Успенский Псково-Печерский Монастырь, - написала она. - Первое чувство - что это рай на земле, красота этого места завораживает! Провели там целый день, но уже хочется вернуться! Спасибо за рассказ об обители Отцу Лазарю! Слава Богу за все!».