Общество

Роспотребнадзор сообщил о непригодных для купания местах в Псковской области

Управление Роспотребнадзора по Псковской области сообщило, где в регионе территория для купания не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области, к такому выводу удалось прийти в ходе проверки, проводившейся ведомством с 21 по 28 июня. Проверялась вода, омывающая пляжи и прочие популярные места для купания в области.

Так, в Пскове вода реки Великой в том участке, где центральный пляж, не соответствует по микробиологическим показателям, и там, по мнению ведомства, нельзя купаться.

Кроме того, в ведомстве отметили, что также не соответствует требованиям, по микробиологическим показателям, вода у городского пляжа Великих Лук. А в озере Сорито, что в Великолукском районе, нельзя купаться из-за несоответствия бактериологических показателей. То же самое касается и озера Кислого. Из-за превышения микробиологических показателей нельзя купаться и в реке Лусня, где Кунья, а также - озера Жижицкого, возле деревни Наумово Куньинского района. А в Плюсском районе, у реки Плюсса, - не соответствуют требованиям микробиологические показатели почвы пляжа. Аналогично - и у озера Песчаного, в Струго-Красненском районе.

Информация о проблемах в этих местах будет направлена в муниципалитеты, чтобы установить аншлаг о запрете купания.

Помимо этого, в управлении отметили, что вода и почва прошли проверку в Усвятском (озеро Узмень), Невельском (озеро Невельское) Себежском (озеро Себежское), Пустошкинском (озеро Крупейское) районы. А также ведомство не нашло нарушений у пляжей реки Великой, расположенных в Островском, Палкинском, Печорском и Пыталовском муниципалитетах.