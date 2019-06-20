Общество

Власти Пскова дали жителям инструктаж по купанию

Администрация Пскова проинструктировала жителей города о том, что можно и нельзя делать при купании. Такими рекомендациями с Псковской Лентой Новостей поделились в пресс-службе самого ведомства.

Там отметили, что начинать купание следует при температуре воды не ниже 18 градусов и при ясной безветренной погоде, при температуре воздуха 25 и более градусов C. Не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды. Входить в воду необходимо осторожно, а когда она дойдет до пояса, нужно остановиться и быстро окунуться.

Кроме того, в ведомстве добавили, что не следует входить в воду уставшим, разгоряченным или вспотевшим. И если человек плохо плавает - ему не стоит доверять надувным матрасам и кругам: паника - основная причина трагедий на воде.

Помимо этого, в администрации дали следующее руководство по теме:

1) купаться можно только в разрешенных местах;

2) нельзя нырять в незнакомы местах: дно может быть захламлено;

3) не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

4) не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах: они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;

5) нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования, бакены,

6) нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва, и выплывать на фарватер;

7) если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу течению. В этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;

8) если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;

9) если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы. Не стесняйтесь позвать на помощь;

10) нельзя подавать крики ложной тревоги.