Общество

Стала известна средняя зарплата псковского оператора программы «1С»

Стала известна средняя заработная плата оператора программы «1С», работающего в Пскове. Как пишет портал «Superjob», в Пскове такой оператор получает в среднем 23 тысячи рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на средний заработок в 42 тысячи, а в Санкт-Петербурге - 34 тысячи.

Источник: pixabay.com

В соседних крупных городах средняя ежемесячная зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 26 тысяч, Великий Новгород - 23 тысячи (как и в Смоленске), Ленинградская область - 29 тысяч.

Проводящие исследование сотрудники «Superjob» проанализировал зарплаты операторов «1С» в 70 крупнейших городах России.

Напоминаем, программа «1С» - для бухгалтеров. На сегодняшний день она применяется практически на всех предприятиях, поэтому, со слов специалистов, профессия оператора программного обеспечения востребована. Такие вакансии присутствуют практически у каждого субъекта хозяйствования. Они часто совмещаются с другими профессиями. Сотрудники портала отмечают, что работодатели отдают предпочтение тому соискателю, у которого есть дополнительное образование бухгалтера или экономиста, поскольку дополнительные знания позволят специалисту разносторонне подходить к решению поставленной перед ним задачи.

По данным специалистов, оператор программы «1С» должен уметь работать с бухгалтерской документацией, понимать ее сущность и принципы оформления: без знаний и практических навыков обслуживания персонального компьютера, умения оперирования с базовыми офисными программами и сетью интернет, сложно будет разобраться в «1С». Кроме того, в «Superjob» уверяют, что человеку, претендующему на должность, необходимо изучить налоговое и трудовое законодательство, а также нормативы, применяемые при оформлении документации.