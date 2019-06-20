Общество

Более половины россиян не ходят в театры и кафе

Более половины россиян никогда не ходят в театры, на концерты и в кафе. Вместо этого они предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора, свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении «Известий» результаты опроса «Левада-центра».

Так, 53% респондентов признались, что ежедневно смотрят фильмы и сериалы, а еще 26% делают это не реже одного раза в неделю. Также россияне любят проводить досуг с друзьями - более трети (36%) встречаются с ними почти каждый день, а 30% — еженедельно. Еще треть россиян регулярно навещает родственников или принимает их у себя.

При этом самым непопулярным видом досуга оказалось посещение театров, выставок, музеев и концертов. Еженедельно так развлекаются только 1-2% граждан страны, ежемесячно - 3–8%. Более половины опрошенных (55%) заявили, что они никогда не ходят в театры и музеи, а 64% - на концерты любимых исполнителей. Также 47% респондентов признались, что никогда не ходят в кафе, рестораны и бары. Но каждый пятый всё же отдыхает в заведениях общепита хотя бы один-два раза в месяц.

Согласно данным опроса, ежемесячные походы в кафе и рестораны доступны четверти опрошенных, в театры и музеи - десятой части респондентов, а на концерты - 20-й. Помимо этого, 28% россиян признались, что никогда не читают книги, еще 13% делают это раз в год и реже, 17% - раз в месяц, и лишь 14% - ежедневно. По сравнению с 1994 годом процент людей, которые хотя бы еженедельно уделяли время книгам, сократился вдвое: с 26 до 14%. При этом походы в кинотеатры стали популярнее - 25 лет назад раз-два в месяц в кино шли только 8% россиян, а теперь так развлекается каждый пятый опрошенный.