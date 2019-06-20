Общество

После вмешательства прокуратуры детские площадки в Дедовичах приведут в надлежащее состояние

Прокуратура Дедовичского района провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на улице Октябрьская городского поселения «Дедовичи» имеется 2 детских игровых площадки, не отвечающих требованиям безопасности.

В частности, покрытие площадок имеет повреждения, требует подсыпки, отсутствуют таблички с информацией о правилах пользования оборудованием, возрастных ограничениях и номерах телефонов экстренных служб.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации поселения привести детские игровые площадки в соответствие с требованиями стандарта безопасности.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.