Общество

В Великих Луках пройдут мероприятия к Всероссийскому дню семьи, любви и верности

8 июля по всей стране пройдет празднование Всероссийского дня семьи, любви и верности. В преддверии праздника в Великих Луках пройдет ряд тематических мероприятий, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Так, 8 июля, великолукская городская библиотека им. М. И. Семевского приглашает семьи Великих Лук и гостей города почитать и послушать книгу Николая Гончарова «Неистовый скобарь» (6+). Книга поведает слушателям об удивительной судьбе художника Леонида Птицына , который, преодолевая трудности на жизненном пути, шел к своей мечте.



Для гостей чтений состоится мастер-класс по рисованию «Ромашковое поле», который проведет руководитель творческой студии «Рисующий город ART» Екатерина Сергеева, а также все желающие смогут угоститься пирогами и чаем из самовара.