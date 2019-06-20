Общество

Экологическая акция в Дно подтолкнула к разработке целого проекта

В рамках празднования Дня молодежи России в городе Дно прошла экологическая акция «Сдай батарейку, сохрани здоровье земли!» Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Дновского района, организаторы призвали всех неравнодушных, особенно молодежь, собрать старые батарейки, чтобы потом сдать их на утилизацию.

«Радует, что среди дновцев оказалось много тех, кто беспокоится о чистоте окружающей среды, – рассказала Псковской ленте новостей Марина Карпова, заместитель главы администрации района. – В общей сложности нами было собрано более 350 батареек. А это значит, что за один день мы спасли от загрязнения 140 000 литров воды или 7000 кубических метров почвы. Мы много получили отзывов на эту инициативу и уже сейчас с активной молодежью обсуждаем перспективы целого экологического проекта».

Напомним, администрации Дновского района удалось выстроить эффективную работу с некоммерческими организациями. С 2015 года совместными усилиями органов исполнительной власти и добровольцами было разработано и успешно реализовано на территории района 8 социальных проектов, которые были поддержаны на региональном и федеральном уровне. Благодаря им в городе появилось новое место отдыха, учреждение культуры оборудовано по требованиям доступной среды, в районе прошёл первый гастрономический фестиваль, а сейчас ведётся работа по созданию интерактивной карты доступности Псковской области.