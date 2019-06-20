Общество

Псковская библиотека подвела итоги акции «Самое простое и самое главное»

Псковская областная универсальная научная библиотека подвела итоги межрегиональной акции видеоцитат Даниила Гранина «Самое простое и самое главное», организованной для читателей государственных библиотек субъектов Российской Федерации и муниципальных общедоступных (публичных) библиотек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, год Даниила Гранина богат литературными впечатлениями, интересными библиотечными событиями и читательскими откровениями. По условиям акции читатели отвечали на вопрос «Самое простое и самое главное?». Это должен быть видеоролик не более 2 минут с обязательной цитатой из произведений Даниила Гранина.

Итоги акции свидетельствуют о том, что у каждого читателя есть свои важные книги Даниила Гранина. В акции принялу участие сорок девять россиян из республик Коми и Башкортостан, Кировской, Московской, Нижегородской, Омской, Псковской, Свердловской, Тверской и Тульской областей пяти федеральных округов РФ (Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Приволжского и Уральского).

.Все участники акции получили электронные дипломы, сертификаты и благодарности.