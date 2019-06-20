Общество

«Специальная олимпиада России» развернула свою работу на время Ганзы

«Специальная олимпиада России» - организация, которая помогает инвалидам, продавая их творения - приняла участие в Международных Ганзейских днях Нового времени, которые прошли в Пскове на минувшей неделе. Представители организации осуществляли торговлю в торговой палатке на набережной реки Великой.

«Работы предоставили наши питерские партнеры "Антон тут рядом" и "Белая ворона", а также два псковских НКО - «Я и Ты» и Центр лечебной педагогики. Погода, конечно, не благоволила к нам, особенно в первые два дня, но более радушными оказались псковичи и гости праздника», - сообщил Псковской Ленте Новостей исполнительный директор организации Вадим Навражных.

Ассортимент товаров, продаваемых в палатке организации, насчитывал более 500 единиц.