Общество

Заканчивается прием сведений для оказания услуг на допвыборах депутата регионального парламента

В связи с проведением избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 в единый день голосования 8 сентября 2019 года и в соответствии с пунктом 6 статьи 47 Избирательного кодекса Псковской области организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, не позднее 3 июля 2019 года, должны опубликовать сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

В эти же сроки, организации СМИ предоставляют в территориальную избирательную комиссию города Пскова, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 (адрес: улица Яна Фабрициуса, дом 2-а), опубликованные сведения, информацию о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании.

Полиграфические организации, индивидуальные предприниматели, которые будут выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов на дополнительных выборах депутата регионального парламента в в соответствии с пунктом 2 статьи 51 Избирательного кодекса Псковской области, также, не позднее 3 июля, должны опубликовать сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов.

Вместе с опубликованными материалами в ТИК города Пскова направляются сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства).

Организации, индивидуальные предприниматели, не выполнившие указанные требования, не вправе осуществлять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов.

Кроме этого, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить зарегистрированным кандидатам равные условия оплаты изготовления этих материалов.

Добавим, что сведения для оказания услуг в Единый день голосования 8 сентября 2019 года СМИ, полиграфические организации и индивидуальные предприниматели должны опубликовать и предоставить в соответствующие территориальные избирательные комиссии до 19 июля по выборам глав Бежаницкого, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов, депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района и выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района, допвыборам депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1, депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13, депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5 и до 21 июля по выборам главы Дновского района и допвыборам депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2.

Более подробно на сайте облизбиркома в разделе важная информация.