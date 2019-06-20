Общество

Сотрудница Великолукского медицинского колледжа награждена Почетной грамотой Минздрава

Сотрудница Великолукского медицинского колледжа награждена Почетной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Ирина Петрова была принята на работу в Великолукское медицинское училище в 1972 году в качестве лаборанта, отработав в данной должности 20 лет, была переведена на отделение последипломной подготовки на должность методиста, где так же трудилась в течение 20 лет, в дальнейшем продолжила свою деятельность в должности архивариуса. Общий стаж работы составил 49 лет.

Коллектив колледжа желает Ирине Петровой крепкого здоровья, неиссякаемых сил, долголетия и надеется на дальнейшее сотрудничество.