Общество

Петр Алексеенко: Подготовка к Ганзе шла трудно и напряженно, но город сумел подготовиться

Подготовка к Ганзейским дням шла трудно и напряженно. Средств было недостаточно, но город сумел подготовиться и показать «неплохое лицо». Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

По его мнению, оргкомитет справился со своей задачей, Международные Ганзейские дни в Пскове прошли достойно. Также он отметил разнообразную культурную программу.

Петр Алексеенко обратил внимание на то, что коммунальные службы города отлично сработали: во время проведения Ганзы улицы были чистыми, буквально на каждом шагу стояли урны.