Общество

Необходимы значительные финансовые вливания для привлечения врачей в Псковскую область - Петр Алексеенко

Необходимы значительные финансовые вливания для привлечения квалифицированных врачей в Псковскую область. Об этом заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

По его мнению, в ближайшее время не стоит ожидать улучшений в сфере здравоохранения в плане кадров, если не будет достаточного финансирования.

«Пока не уровняем заработную плату врачей, не повысим престиж профессии не стоит ждать улучшений», - заявил первый секретарь Псковского обкома КПРФ.