Мобильный ФАП автобус будет работать на территории «Маяка» на этой неделе

Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, с 1 по 5 июля на территории «Маяка» на Рижском проспекте с 10 до 14 часов будет работать мобильный ФАП автобус (гос. номер В 862 КР).
Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:
-опрос (анкетирование);
-антропометрию;
-измерение АД;
-измерение внутриглазного давления;
-ЭКГ;
-выдача направления на анализы и обследования.
Телефон приемной главного врача: 53-49-42. Телефон отделения профилактики: 53-62-14.