Общество

Мобильный ФАП автобус будет работать на территории «Маяка» на этой неделе

Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, с 1 по 5 июля на территории «Маяка» на Рижском проспекте с 10 до 14 часов будет работать мобильный ФАП автобус (гос. номер В 862 КР).

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:

-опрос (анкетирование);

-антропометрию;

-измерение АД;

-измерение внутриглазного давления;

-ЭКГ;

-выдача направления на анализы и обследования.

Телефон приемной главного врача: 53-49-42. Телефон отделения профилактики: 53-62-14.