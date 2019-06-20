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Общество

Мобильный ФАП автобус будет работать на территории «Маяка» на этой неделе

01.07.2019 13:33|ПсковКомментариев: 0

Псковская городская поликлиника проводит выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, с 1 по 5 июля на территории «Маяка» на Рижском проспекте с 10 до 14 часов будет работать мобильный ФАП автобус (гос. номер В 862 КР).

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:
-опрос (анкетирование);

-антропометрию;

-измерение АД;

-измерение внутриглазного давления;

-ЭКГ;

-выдача направления на анализы и обследования.

Телефон приемной главного врача: 53-49-42. Телефон отделения профилактики: 53-62-14.

Теги: #диспансеризация #поликлиника
Источник: Псковская Лента Новостей
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