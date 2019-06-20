Общество

Молодежный форум Псковской области «Без границ» соберет 250-300 участников

Планируется, что в Молодежном форуме Псковской области «Без границ» примет участие 250-300 человек. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации области Наталья Плявинская 1 июля.

«Одновременно с нашим форумом будет проходить похожий на территории Республики Беларусь. Во первых, мы организуем встречу делегатов со стороны Республики Беларусь и России. Также часть российских ребят поедут на белорусский форум и наоборот», - рассказала Наталья Плявинская.

Она отметила, что это первый палаточный форум Псковской области, и рассказала, что участники будут жить в новых, комфортабельных палатках.

Также в рамках форума будет собран экспертный Совет по делам молодежи. Он будет работать параллельно с программой, которая запланирована для молодежи, поделилась Наталья Плявинская.