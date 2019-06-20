Общество

Новинки меховой моды представят жителям Пскова

Женщина и шуба – понятия неразделимые. Сделать женщину счастливой просто - нужно привести её на выставку, где будет представлен сногсшибательный ассортимент Кировской меховой фабрики.

Только в июле любую шубку можно приобрести со скидкой 30%. Для этого нужно взять промо-код на официальном сайте производителя.

5 – 7 июля Городской культурный центр (Пл. Победы 1).

Глаза разбегаются, сердце щемит от того, что хочется все шубки и сразу? Придется выбирать, а выбирать есть из чего:

• Норка. Одни из самых востребованных мехов. Нежнейший на ощупь, пушистый и мягкий, с разнообразием окрасов и расцветок нашел воплощение в различных моделях, как классического направления, так и ультрамодных.

• Нутрия. Современные технологии позволяют сделать из меха от природы наделенного длинными и жесткими остинами мягкий и нежный материал. Достигается это двумя способами. Первый – выщипывание или тримирование, когда ости просто выдергиваются, мех практически не теряет своих водоотталкивающих свойств. Второй – стрижка, когда верхняя часть остин и меха состригается, оставляя густой подшерсток. При таком варианте мех становится нереально мягким.

• Лиса. Шубы из лисьего меха ценятся своей умопомрачительной теплотой, невероятной пушистостью меха и неординарностью природных расцветок. Черно-бурая лиса, лиса-огневка, финская, крестовка – любая притягивает взгляды и вызывает восхищение. На Руси ценилась именно огненная лиса, шубы и полушубки из такого меха подойдут и блондинкам, и брюнеткам, такая расцветка никогда не выходит из моды;

• Мутон или стриженый мех овечки. Шубки привлекают внимание причудливыми узорами на поверхности, интересными расцветками и невысокой стоимостью.

На выставке-распродаже в Пскове всегда можно приобрести не только шубу, но и головной убор, варежки. Кировская меховая фабрика отшивает шапки из норки, блюфроста, рекса.